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Блинкен: Финляндия и Швеция продуктивно обсуждают с Турцией свое вступление в НАТО

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В Госдепе США рассказали, что прогресс будет заметен в ближайшие недели.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен рассказал о том, что Финляндия и Швеция продуктивно обсуждают с Турцией свое вступление в НАТО, между сторонами ведется эффективный двусторонний диалог. Соответствующей информацией с журналистами чиновник поделился в Вашингтоне во время проведения совместной пресс-конференции с британским министром по иностранным делам Джеймсом Клеверли. В Госдепе США ожидают того, что процесс вступления двух северных стран в состав Североатлантического альянса продвинется в ближайшие недели и месяцы.

 думаю, этот процесс очень продуктивен с точки зрения снятия опасений, которые выразила Турция по поводу своей собственной безопасности. И Финляндия, и Швеция предприняли значительные шаги для урегулирования.

Энтони Блинкен, госсекретарь США

Энтони Блинкен напомнил о том, что среди участников НАТО существует твердый консенсус о вступлении Швеции и Финляндии в блок. Документы уже ратифицировали 28 из 30 государств, за исключением Венгрии и Турции.

Блинкен прокомментировал поставки западных танков Украине.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
 

Теги: госдеп, нато, турция, финляндия, швеция, энтони блинкен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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DAROBIOT Piowmege
Сегодня 11:57

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