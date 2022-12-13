Блинкен прокомментировал поставки западных танков Украине

В Госдепе считают это право суверенным для государств.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен прокомментировал поставки западных танков, которые могут отправиться Вооруженным силам Украины в качестве военной помощи. В ходе совместной пресс-конференции с британским министром по иностранным делам Джеймсом Клеверли чиновник из США объяснил журналистам, что в Вашингтогне признают суверенное право каждой страны о принятии собственных решений по оказанию поддержке киевскому режиму.

Эти фундаментальные решения принимает каждая страна, и мы уважаем это. Энтони Блинкен, госсекретарь США

В Госдепе США напомнили коллегам о том, что в ближайшие дни в Германии под председательством министра обороны США Ллойда Остина состоится заседание представителей рабочей специальной группы НАТО по предоставлению помощи Украине. Энтони Блинкен полагает, что по итогам мероприятия СМИ услышат о дополнительных объявлениях.

Блинкен заявил, что Запад адаптирует помощь Киеву и настроен на его "успех на поле боя".

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State