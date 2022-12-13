Блинкен заявил, что Запад адаптирует помощь Киеву и настроен на его "успех на поле боя"

В Госдепе США рассказали о поддержке ВСУ еще до начала СВО России на Украине.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что Запад адаптирует военную помощь киевскому режиму и настроен на украинский "успех на поле боя". Соответствующее заявление чиновник из США сделал в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли в Вашингтоне.Специалист добавил, что ВСУ получили мощную поддержку как со стороны США, так и Британии. Он пояснил, что по мере изменений процесса СВО менялась помощь, которую оказывали государства. В частности, уже отправлены зенитные ракетные комплексы Stinger и противотанковые Javelin. Эти поставки произошли еще до начала вооруженного конфликта в регионе, за несколько месяцев до начала специальной военной операции России на Украине.

Мы продолжаем адаптироваться на этом пути. В конечном итоге мы настроены на то, чтобы Украина имела все необходимое для достижения успеха на поле боя. Энтони Блинкен, госсекретарь США

В Госдепе попросили СМИ посмотреть на траекторию военных поставок киевскому режиму. Ранее речь шла о Stinger, Javelin, а сейчас - о РСЗО HIMARS, боевых машинах пехоты (БМП) Bradley и ПРО Patriot. Власти США намерены убедиться в том, что украинские военнослужащие "обучены работать с поставляемыми им системами натовских вооружений.

Блинкен заверил, что не знал о ненадлежащем хранении Байденом документов.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

