Блинкен: войска США покинут Нигер к 15 сентября

По его словам, Вашингтон намерен следить за процессом ухода своих солдат и офицеров.

Войска Соединенных Штатов покинут Нигер к 15 сентября. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

На слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса Блинкен ответил на вопрос, являются ли правдой появившиеся в СМИ сведения об уходе американских войск из Нигера. По его словам, Вашингтон намерен следить за процессом ухода своих солдат и офицеров, чтобы не допустить попадания своего вооружения в руки российских военных советников. Он подчеркнул, что военные советники из РФ регулярно прибывают в Нигер.

Ранее мы сообщали, что в США намерены работать с МУС по Украине, несмотря на требование ареста Нетаньяху.

Видео: YouTube / Forbes Breaking News