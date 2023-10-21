Блинкен сообщил, что 10 американцев числятся пропавшими без вести в Израиле

В Госдепе США оценили количество заложников

В результате нападения на Израиль боевиков палестинского радикального движения ХАМАС в настоящее время десять американских граждан числятся пропавшими без вести. Соответствующей информацией с журналистами в рамках пресс-конференции в Вашингтоне поделился государственный секретарь США Энтони Блинкен. Дипломат пояснил общественности, что власти страны смогли освободить из плена двух гражданок США, которые удерживались боевиками на Ближнем Востоке.

Но еще 10 американцев считаются пропавшими без вести в этом конфликте. Мы знаем, что некоторые из них находятся в заложниках у ХАМАС. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в общей сложности в заложниках в секторе Газа находятся "около 200 человек". Речь идет о пожилых людях, детях, женщинах и мужчинах, являющихся гражданами различных государств. В Госдепе США призвали радикалов освободить мирное население.

Блинкен заявил, что для прекращения огня ХАМАС должно освободить заложников.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State