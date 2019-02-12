Блинкен заявил, что для прекращения огня ХАМАС должно освободить заложников

В Госдепе США потребовали от радикалов освобождения пленных мирных жителей.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что все заложники, удерживаемые палестинским радикальным движением ХАМАС в секторе Газа, должны быть освобождены немедленно и без предварительных условий. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами в рамках пресс-конференции в Вашингтоне. Руководитель местного внешнеполитического ведомства призвал СМИ не доверять официальным высказываниям со стороны глав ХАМАС, которые в текущий момент насильно удерживают у себя порядка 200 человек.

Заложники должны быть выпущены немедленно и без каких-либо условий. Такова наша позиция с первого дня, таковой она остается и сейчас. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Напомним, что ранее официальный представитель военизированного крыла ХАМАС Абу Убейда отметил, что боевики не будут вести переговоры об освобождении пленных до того момента, пока продолжаются бои на Ближнем Востоке.

США считают неуместными попытки посредничества с ХАМАС.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State