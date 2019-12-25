В Госдепе объяснили позицию США по конфликту между Рамаллой и Иерусалимом.

Государственный секетарь США Энтони Блинкен прокомментировал блокировку резолюций по Палестине и Израилю. Заявление чиновник сделал на итоговой пресс-конференции в Рейкьявике. Он выступил после встречи с коллегой из Исландии. По мнению американца, Вашингтон не стоит на пути у дипломатии, а работают в данном направлении. Таким образом он прокомментировал блокировку резолюций Совета Безопасности ООН.

Что касается ООН. Мы не стоим на пути дипломатии, напротив, мы фактически непрерывно работаем. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Напомним, что члены делегаций Туниса, Норвегии и Китая по результату открытого заседания СБ ООН 16 мая предложили принять заявление от международной организации по вопросу конфликта между Палестиной и Израилем. США заблокировали аналогичные проекты документов ранее. Днем 17 мая американцы снова заблокировали принятие заявления для СМИ.

Блинкен озвучил позицию США по Арктике.