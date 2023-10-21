Блинкен полагает, что определить соблюдение законов войны Израилем можно позднее

В Госдепе США оценили деятельность Тель-Авива на Ближнем Востоке.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен считает, что у мира будет еще много времени для того, чтобы оценить, соблюдает ли Израиль международное право и законы войны при проведении своих операций в регионе Ближнего Востоке. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами в рамках пресс-конференции в Вашингтоне. Он добавил, что этому вопросу со стороны властей США уделяется пристальное внимание, как и отправке гуманитарной помощи в сектор Газа. В Госдепе подчеркнули, что у еврейского государства есть право и обязательства на самозащиту.

Но мы также ясно давали понять, что очень важно, как Израиль это делает... чтобы операции проводились в соответствии с международным правом, гуманитарными нормами, законами войны в зависимости от каждого конкретного случая и чтобы делалось все возможное для избежания гибели мирных жителей. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен сообщил, что 10 американцев числятся пропавшими без вести в Израиле.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State