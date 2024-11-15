Блинкен пока не контактировал с Рубио

В Госдепе рассказали о процессе передачи полномочий администрации Трампа.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен пока не контактировал с местным сенатором Марко Рубио, выдвинутым избранным президентом-республиканцем Дональдом Трампом на должность главы американской дипломатии при его вашингтонской администрации. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель. Таким образом иностранный дипломат указал, что двусторонних контактов по вопросам передачи должностных полномочий пока что не происходило.

Нет. Мы, безусловно, поздравляем сенатора Рубио с этим объявлением, но, насколько мы понимаем, будущая администрация, команда избранного президента Трампа пока не подписала меморандум о взаимопонимании. Ведант Патель, пресс-секретарь Госдепа США

Подобный меморандум позволяет начать процесс передачи власти на уровне главы государства. Дипломат из Госдепа США отметил, что действующая администрация готова поддержать процесс передачи полномочий и оказать всю необходимую помощь преемникам-республиканцам.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State