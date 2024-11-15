Госдеп: США выступают против авиаударов Израиля по Бейруту

Велан Патель оценил воздушные атаки ЦАХАЛ по столице Ливана.

В американском внешнеполитическом ведомстве выступают против авиационных ударов со стороны Вооруженных сил Израиля по Бейруту. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Таким образом иностранный дипломат отреагировал на вопрос СМИ о том, обеспокоены ли власти страны из-за ситуации, в которой 13 ноября погиб 21 мирный житель.

Конечно, мы обеспокоены. Вы уже неоднократно слышали от нас, что мы не хотим видеть подобные регулярные операции в Бейруте, особенно в густонаселенных районах. Это то, чему мы будем продолжать уделять особое внимание с нашими партнерами в Израиле. Ведант Патель, пресс-секретарь Госдепа США

Дипломат подчеркнул необходимость дипломатического урегулирования регионального конфликта между Израилем и Ливаном в соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН. Такая мера позволит мирному населению по обе стороны "голубой линии" (государственная граница между Ливаном и Израилем названная так по цвету касок размещенных на ней миротворцев Всемирной организации) вернуться домой.

В США рассматривают все варианты недопущения появления у Ирана ядерного оружия.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State