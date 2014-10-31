В США рассматривают все варианты недопущения появления у Ирана ядерного оружия

Ведант Патель прокомментировал ситуацию с ядерным оружием в Иране.

Американское внешнеполитическое ведомство рассматривает все возможные варианты с целью не допустить получения иранскими властями собственного ядерного оружия. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель. Таким образом иностранный дипломат отреагировал на вопрос СМИ о том, считают ли власти США, что рабочий визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в исламскую республику является сигналом к тому, что Тегеран принял решение об изменении своей политики в сфере атомной энергетики.

Мы не склонны интерпретировать что-либо как признаки того, готов ли Иран изменить свое поведение или нет, потому что в конечном итоге мы хотим видеть от Ирана реальные изменения в поведении и действия, а не просто признаки чего-то или указания на что-то. Ведант Патель, пресс-секретарь Госдепа США

Дополнительно корреспонденты попросили Веданта Пателя рассказать о подготовке США к заседанию технического комитета Совета управляющих МАГАТЭ. На данном мероприятии, организованном в период с 18 по 22 ноября в Вене, стороны обсудят актуальное состояние иранской ядерной проблемы.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State