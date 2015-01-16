Госдеп США не смог привести подробности по предложению, которое представлено Москве.

Блинкен подтвердил предложение США по обмену заключенными с Россией. Соответствующее заявление глава американского внешнеполитического ведомства сделал в рамках брифинга с журналистами в Вашингтоне. Государственный секретарь заметил, что лично президент Джо Байден напрямую вовлечен в процесс. Политик подписывает любые предложения, которые делают дипломаты по урегулированию проблемы с гражданами США, которые находятся под арестом в России.

Я не могу и не буду вдаваться ни в какие детали того, что мы предложили русским. Энтони Блинкен, госсекретарь США

В Госдепе США уведомили общественность в том, что сделали предложение российской стороне, которое может привести к освобождению баскетболистки Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Однако на текущий момент дипломаты не могут раскрывать содержание своего предложения. Ранее телеканал CNN уточнил, что американская сторона предлагает выдать Москве бизнесмена Виктора Бута в обмен на своих граждан.

Жена Зеленского встретилась с Блинкеном в США.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State