Блинкен подтвердил предложение США по обмену заключенными с Россией. Соответствующее заявление глава американского внешнеполитического ведомства сделал в рамках брифинга с журналистами в Вашингтоне. Государственный секретарь заметил, что лично президент Джо Байден напрямую вовлечен в процесс. Политик подписывает любые предложения, которые делают дипломаты по урегулированию проблемы с гражданами США, которые находятся под арестом в России.
Я не могу и не буду вдаваться ни в какие детали того, что мы предложили русским.
Энтони Блинкен, госсекретарь США
В Госдепе США уведомили общественность в том, что сделали предложение российской стороне, которое может привести к освобождению баскетболистки Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Однако на текущий момент дипломаты не могут раскрывать содержание своего предложения. Ранее телеканал CNN уточнил, что американская сторона предлагает выдать Москве бизнесмена Виктора Бута в обмен на своих граждан.
Жена Зеленского встретилась с Блинкеном в США.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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