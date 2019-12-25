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Жена Зеленского встретилась с Блинкеном в США
Сегодня, 12:46
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Жена Зеленского встретилась с Блинкеном в США

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Стороны обсудили нынешнюю ситуацию на Украине.

Елена Зеленская, жена президента Украины Владимира Зеленского, встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

Жена президента обсудила вместе с Блинкеном нынешнюю ситуацию на Украине. Госсекретарь оценил действия Зеленской по оказанию психологической помощи для пострадавших от боевых действий.

Блинкен заявил, что Вашингтон будет помогать Киеву в решении экономических и гуманитарных проблем. Также Елена Зеленская встретилась с главой Агентства США по международному развитию Самантой Пауэр.

Ранее в Крыму заявили, что Киеву придется принять условия Москвы на переговорах.

Фото: U.S. Department of State

Теги: встреча, госсекретарь сша, елена зеленская, энтони блинкен
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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