Жена Зеленского встретилась с Блинкеном в США

Елена Зеленская, жена президента Украины Владимира Зеленского, встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.
Жена президента обсудила вместе с Блинкеном нынешнюю ситуацию на Украине. Госсекретарь оценил действия Зеленской по оказанию психологической помощи для пострадавших от боевых действий.
Блинкен заявил, что Вашингтон будет помогать Киеву в решении экономических и гуманитарных проблем. Также Елена Зеленская встретилась с главой Агентства США по международному развитию Самантой Пауэр.
Ранее в Крыму заявили, что Киеву придется принять условия Москвы на переговорах.
Фото: U.S. Department of State
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