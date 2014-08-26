В Крыму заявили, что Киеву придется принять условия Москвы на переговорах

Постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов считает, что Киеву придется принять условия Москвы на переговорах. Об этом он заявил в эфире "Соловьев.Live".
Мурадов ответил на вопрос, будут ли проводиться переговоры Москвы и Киева на условиях отказа Украины от суверенитета над Херсонской, Запорожской и Харьковской областями. Он также напомнил, что уже идет процесс активной интеграции так называемой северной Таврии с Россией и Крымом.
Следовательно, переговорный процесс потребует совсем иных подходов. Украине предстоит принятие всех этих требований Российской Федерации.
Георгий Мурадов, постоянный представитель Крыма при президенте РФ
Ранее мы сообщали, что в Херсонской области уничтожили практически все диверсионно-разведывательные группы.
Видео: Rutube / Соловьёв LIVE
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