Пострадавшая от поджога петербурженка впервые встретилась с обвиняемой

Женщина, получившая тяжелые ожоги, дала показания в суде, где обвиняемая попросила у нее прощения.

В Санкт-Петербурге состоялось судебное заседание по делу о поджоге, в результате которого серьезно пострадала 41-летняя Инна Цыбасова. Женщина впервые за 9 месяцев покинула больницу, чтобы лично присутствовать в суде и дать показания. Об этом пишет КП-Петербург.

Потерпевшая до сих пор проходит длительное лечение после полученных ожогов, которые охватили 73% тела. Она провела несколько месяцев в состоянии комы и сейчас продолжает реабилитацию. По ее словам, восстановление сопровождается постоянной болью, а повседневные действия даются с трудом. Она передвигается с опорой и проходит ежедневные занятия с врачами, однако сроки полного восстановления остаются неопределенными.

Следствие считает, что нападение произошло в августе 2023 года на почве ревности. Обвиняемая, находясь в состоянии беременности, облила женщину горючей жидкостью и подожгла ее в автомобиле. Потерпевшая смогла выбраться из машины и была спасена прохожим, который помог потушить пламя. В суде Цыбасова пояснила, что не смогла запомнить ряд деталей произошедшего из-за тяжелого состояния в момент нападения. Она также отметила, что пришла на заседание, чтобы продемонстрировать последствия случившегося и добиться справедливого решения.

Адвокат потерпевшей сообщил, что сторона намерена добиваться более строгой квалификации преступления. По его словам, защита не согласна с выводами экспертизы о состоянии аффекта у обвиняемой и планирует ходатайствовать о проведении повторного исследования. В ходе заседания были оглашены показания ребенка обвиняемой, который находился в автомобиле в момент происшествия. Из его слов следует, что он стал свидетелем возгорания и действий матери.

Фото:представлено КП-Петербург.