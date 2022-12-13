Блинкен: перечень поставок Киеву меняется, чтобы Украина вернула утраченные территории

В Госдепе США оценили возможность поставок западной авиации для ВСУ.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен рассказал о том, что перечень поставок киевскому режиму постоянно меняется для того, чтобы Украина вернула свои утраченные территории. Соответствующее заявление руководитель внешнеполитического ведомства США в ходе совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне. Об этом чиновник упомянул в ответ на вопрос одного из журналистов о возможной передаче Вооруженным силам Украины западных истребителей. Он пояснил, что военная помощь меняется по мере изменений на поле боя.

На каждом его этапе мы будем очень тесно сотрудничать... чтобы у Украины было все, что ей нужно <...> для эффективной самообороны, и чтобы продолжать отвоевывать территории, захваченные у нее российскими войсками. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Энтони Блинкен напомнил коллегам о том, что ранее власти США и ряд европейских государств приняли решение о передаче киевскому режиму танков, так как посчитали это необходимым в текущих условиях развития регионального конфликта. Американец пояснил, что Вашингтон и его международные партнеры продолжат следовать этому пути изучать, какая техника "может быть наиболее эффективной".

Блинкен: США сконцентрированы на удалении зонда КНР из своего воздушного пространства.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State