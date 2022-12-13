Блинкен: США сконцентрированы на удалении зонда КНР из своего воздушного пространства

В Госдепе США ответили на вопрос о последствиях для Пекина из-за данного инцидента.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен рассказал о том, что власти страны сейчас сконцентрированы на удалении китайского метеорологического зонда из своего воздушного пространства. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на совместной пресс-конференции в Вашингтоне с южнокорейским министром по иностранным делам Пак Чином. Чиновник ответил на вопрос одного из журналистов о том, какие последствия могут последовать для Пекина в связи с этим инцидентом. Вашингтон подтверждает свое намерение продолжать поддерживать контакты с руководством КНР.

В настоящее время наиболее важная для нас задача заключается в том, чтобы это устройство слежения покинуло наше воздушное пространство. Мы продолжаем верить, что наличие открытых каналов связи важно, данный инцидент только подчеркивает. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен проинформировал руководство КНР об отмене поездки из-за китайского аэростата.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State