Блинкен проинформировал руководство КНР об отмене поездки из-за китайского аэростата

В Госдепе не назвали сроки возобновления поездки Энтони Блинкена в Пекин.

Американский государственный секретарь Энтони Энтони Блинкен заявил, что на текущий момент не готов назвать новые даты своего будущего визита в Пекин. Сейчас чиновнику пришлось отменить свое посещение Китая в связи с обнаруженным в воздушном пространстве США китайского аэростата, который считается Вашингтоном разведывательным устройством. Он пояснил, что проблема не разрешена.

Данный визит состоится тогда, когда для него сложатся подходящие условия. Первый шаг, как я уже сказал, состоит в том, чтобы устранить разведывательный аэростат из нашего воздушного пространства. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Напомним, что официальный представитель Пентагона рассказал СМИ о том, что в небе над США очевидцы заметили разведывательный воздушный шар. Военные считают, что объект принадлежит КНР. Администрация Белого дома заявила о "неприемлемости" нахождения иностранного разведывательного аппарата в суверенном воздушном пространстве страны и отменила предстоящий рабочий визит в Пекин главы Госдепа Энтони Блинкена.

США выразили готовность добиваться снижения напряженности между Израилем и Палестиной.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State