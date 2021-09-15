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Блинкен отреагировал на скандал с прерванным брифингом Байдена

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Государственный секретарь США ответил перед сенаторами за инцидент с прерванной трансляцией обращения Байдена к чиновникам.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен отреагировал на скандал с прерванным брифингом президента Джо Байдена. Чиновник выступил на сенатских слушаниях. Глава комитета по международным делам, политик от Республиканской партии Джеймс Риш спросил у Блинкена о том,как получилось, что накануне Белый дом прервал трансляцию мероприятия..

Блинкен заявил, что глава государства говорит сам за себя, а в Белом доме нет такого человека, который способен прервать политика на полуслове. Главе Госдепа пришлось комментировать ситуацию с прерванной трансляцией речи Байдена. Инцидент произошел в тот момент, когда лидер страны решил задать вопрос одному из чиновников.

Я не знаю, на что вы ссылаетесь, но я работаю с президентом уже 20 лет. Он говорит за себя… Если кто-то попробует остановить его от того, чтобы сказать, что он думает, высказать свои мысли, вероятно, не останется на работе долго.

Энтони Блинкен, госсекретарь США

Напомним, что в рамках брифинга, трансляцию которого прервали, Байден в говорил с представителями федерального правительства и чиновниками штата Айдахо.

Блинкен:"Аль-Каида" (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) сейчас не может осуществить атаки на США.

Видео: YouTube / LiveNOW from FOX

Теги: госдеп, госдепартамент, джеймс риш, сенат, энтони блинкен
Категории: Тема дня, Мировые новости, Лента новостей,

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