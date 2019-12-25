Блинкен:"Аль-Каида"* сейчас не может осуществить атаки на США

В Госдепе рассказали о возможностях террористов на Ближнем Востоке.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен считает, что "Аль-Каида" (* - террористическая организация, запрещенная на территории РФ) сейчас не может осуществить атаки на США. Такое заявление чиновник сделал во время выступления на слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей в Конгрессе. Чиновник заметил, что боевики вышеуказанного движения ослаблены и не имеют возможности нападать.

Группировка "Аль-Каида", атаковавшая нас 11 сентября [2001 года], уже давно была серьезно ослаблена до того уровня, что сейчас, согласно оценкам нашей разведки, она не способна осуществлять внешние атаки на нас или на других. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Эксперт пояснил, что радикальному движению "Талибан" (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) в Афганистане необходимо помнить о том, что в прошлый раз случилось с ними, когда боевики предоставили убежище своим коллегам из "Аль-Каиды". Речь идет о теракте 11 сентября 2001 года. Жертвами трагедии стали 2 977 человек из 90 стран мира.

Блинкен: США работают над организацией новых вывозных рейсов из Кабула для американцев.

Фото: YouTube / U.S. Department of State