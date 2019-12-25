Блинкен: США работают над организацией новых вывозных рейсов из Кабула для американцев

В Госдепе рассказали о желании вывезти из Афганистана оставшихся там граждан США.

Государственный секретарь Энтони Блинкен заявил о том, что США работают над организацией дополнительных вывозных рейсов из Кабула для американцев. Об этом чиновник рассказал на пресс-конференции в Катаре, которую транслировал арабский телеканал Al Jazeera. Эксперт пояснил, что проект эвакуации населения изучается с участием неправительственных организаций и при содействии Конгресса.

Мы проделали большую работу по вывозу наших граждан и сотрудничавших с нами людей из Афганистана. Сейчас мы занимаемся организацией новых чартерных рейсов для остающихся. Энтони Блинкен, госсекретарь США

В Госдепе США подчеркнули, что работа по эвакуации населения носит комплексный характер, так как чиновники должны обеспечить безопасность рейсов из международного аэропорта Кабула. Блинкен подчеркнул, что данный вызов является серьезным для Вашингтона. При этом он напомнил, что руководство "Талибана" (запрещенная на территории РФ террористическая организация) предоставляет свободу передвижения гражданам США, имеющим документы на выезд из Афганистана, а также тем афганцам, которые помогали американцам в стране. Сейчас в государстве Ближнего Востока осталось порядка сотни граждан США, которые по разным причинам не смогли вовремя выехать.

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Фото: YouTube / Department of State