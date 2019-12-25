В Госдепе США рассказали о технологическом сотрудничестве с Нью-Дели.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен отметил приверженность США оказанию помощи Индии в переходе к чистой энергетике. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами в рамках совместной пресс-конференции в Вашингтоне, проводимой в рамках формата "2+2" при участии главы Пентагона Ллойда Остина и индийских коллег из внешнеполитического и оборонного ведомств. Блинкен уточнил на брифинге, что США и Нью-Дели намерены работать по вопросам технологической и финансовой поддержки.

Мы со своей стороны привержены партнерству с целью перехода Индии к чистой энергетике…США должны попытаться помочь сделать доступными технологии, финансирование, а также оказать поддержку странам, в том, чтобы осуществить этот переход. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Эксперт напомнил о том что между США и Индией существует все более углубляющееся сотрудничество по темам энергетической эффективности и использованию видов топлива следующего поколения.

Пентагон: США и Индия ведут переговоры о модернизации индийских вооружений.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State