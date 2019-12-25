Пентагон: США и Индия ведут переговоры о модернизации индийских вооружений

Пентагон: США и Индия ведут активные переговоры о модернизации индийских вооружений. Соответствующее заявление сделал в рамках совместной пресс-конференции в Вашингтоне руководитель американского оборонного ведомства. Ллойд Остин выступил в формате "2+2" с лидером внешнеполитической службы страны и индийскими коллегами.
Глядя в будущее, мы хотим убедиться, что мы сохраняем способность работать вместе, и поэтому мы с нетерпением ждем продолжения этих обсуждений, включающих ряд вариантов, которые сделают наши системы более доступными.
Ллойд Остин, глава Пентагона
Эксперт заметил, что ведутся обсуждения с иностранными партнерами по будущим системам вооружений, которые могли бы способны удовлетворить потребности Индии в обновлении техники.
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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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