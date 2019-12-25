Пентагон: США и Индия запустят "оборонный обмен" в космической сфере. Информацией об этом с журналистами во время совместной пресс-конференции в Вашингтоне, проводимой в формате "2+2" при участии лидеров внешнеполитического и оборонного ведомств, поделился лидер американского военного министерства Ллойд Остин. Чиновник выступил по завершению американо-индийским переговорам.
Мы привержены запуску к концу этого года нового оборонного обмена между нашим космическим командованием и индийским оборонным космическим агентством.
Ллойд Остин, глава Пентагона
Эксперт подчеркнул прессе, что между США и Индией растет кооперация, в том числе - в киберсфере.
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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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