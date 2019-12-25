Ллойд Остин рассказал об увеличении сотрудничества между Вашингтоном и Нью-Дели.

Пентагон: США и Индия запустят "оборонный обмен" в космической сфере. Информацией об этом с журналистами во время совместной пресс-конференции в Вашингтоне, проводимой в формате "2+2" при участии лидеров внешнеполитического и оборонного ведомств, поделился лидер американского военного министерства Ллойд Остин. Чиновник выступил по завершению американо-индийским переговорам.

Мы привержены запуску к концу этого года нового оборонного обмена между нашим космическим командованием и индийским оборонным космическим агентством. Ллойд Остин, глава Пентагона

Эксперт подчеркнул прессе, что между США и Индией растет кооперация, в том числе - в киберсфере.

Блинкен: США призывают все страны не приобретать оружие у России.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

