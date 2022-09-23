В Госдепе оценили решение президента РФ о вводе частичной мобилизации населения.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен обвинил Россию в усилении эскалации из-за частичной мобилизации. Об этом чиновник сообщил коллегам на министерством заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. По мнению Госдепа США, российское руководство стремится усилить эскалацию конфликта в ответ на гораздо более масштабную мобилизацию на Украине и западные поставки оружия.

Путин усилил эскалацию, решив не завершить войну, но расширить ее, не отвести войска, а добавить еще 300 тысяч военных, не снизить напряженность, а усилить ее угрозой ядерного оружия. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Напомним, что российский президент Владимир Путин в среду 21 сентября выступил с обращением к народу, посвященному ситуации на Донбассе и ходу СВО. Он уточнил, что Москва поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Блинкен призвал членов СБ ООН осудить угрозы ядерным оружием.

Фото и видео: YouTube / Организаций Объединенных Наций