В Госдепе США рассказали на что ориентируются, занимаясь давлением на РФ.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен назвал условие для снятия санкций с России. Об этом чиновник упомянул во время интервью для местного телеканала NBC. По мнению чиновника, все коллективные западные антироссийские ограничения будут сняты в том случае, если киевский режим сочтет, что данная мера поможет урегулированию конфликта с Москвой. В США напомнили о том, что все международное сообщество объединилось ради введения санкций, но будет ориентироваться на желания Украины.

Если она решит, что может добиться окончания этой войны, остановить гибель людей и разрушения, сохранить независимость и суверенитет, и для этого в конечном счете потребуется снятие санкций, то, конечно, мы это изучим. Энтони Блинкен, госсекретарь США

По мнению Блинкена, целью санкций является не их бессрочное сохранение а изменение в российском поведении. Если Западу удастся этого добиться за счет переговоров, давления, то ограничения будут сняты. Блинкен уверен в том, что во многом эта ситуация зависит от Москвы и того, что страна делает, двигаясь вперед.

Госдеп США: высказывания Байдена о смене власти в РФ не отражают политики США.

Фото: YouTube / U.S. Department of State