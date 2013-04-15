Блинкен назвал окончание строительства "Северного потока-2" свершившимся фактом

Он сказал, что США могут пересмотреть решение не вводить санкции против Nord Stream 2 AG.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская администрация считает завершение строительства газопровода "Северный поток - 2" свершившимся фактом.

По его словам, администрация США сейчас ведет переговоры с властями Германии о шагах, касающихся экспорта Россией газа в Европу и обеспечения интересов Украины.

"Теперь Германия пришла за стол [переговоров]. И мы активно с ней взаимодействуем, чтобы изучить, что может и, на мой взгляд, должно быть сделано, чтобы <...> гарантировать, что транзитные платежи, которые Украина может на каком-то этапе в будущем потерять вследствие того, что этот трубопровод ("Северный поток - 2") пойдет в обход Украины, могут сохраниться. Что устранена способность России использовать [природный] газ как инструмент принуждения или оружие против Украины или кого бы то ни было еще. Есть пути добиться этого", - сказал он.

Блинкен подчеркнул, что американские власти могут пересмотреть свое решение не вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором строительства газопровода.

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