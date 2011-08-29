На Украине объяснили провал в борьбе с "Северным потоком - 2"

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов пояснил, почему он считает, что борьба против газопровода "Северный поток - 2" провалена. Об этом он сказал в эфире телеканала "Первый независимый", пишет "РИА Новости".
По его словам, в проигрыше виноваты украинские власти, которые не в состоянии выстроить грамотную политику по сохранению транзита. Он отметил, что в строительстве СП-2 участвует ФРГ, потому как она заинтересована в завершении проекта.
Германия, естественно, заинтересована в достройке "Северного потока — 2", тем более, что это превращает ее в хаб, центр распределения газа в Европе, и все эти функции, по сути, отнимаются у Украины.
Виктор Суслов, бывший министр экономики Украины
Он подчеркнул, что Германия после окончания СП-2 будет получать большие доходы от транзита газа. По словам Суслова, это именно те деньги, которые раньше получала Украина.
Напомним, глава OMV Райнер Зеле дал совет властям Украины в ситуации с "Северным потоком - 2". По его словам, власти страны должны предложить "Газпрому" привлекательные условия транзита газа в Европу. Зеле уверен, что в случае предоставления Киевом российской компании выгодного предложения, руководство его рассмотрит.
Ранее Трамп обвинил Байдена в поддержке "Северного потока - 2".
Видео: YouTube / 112 Украина
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все