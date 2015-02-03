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Блинкен напомнил Москве и Пекину, что США - чрезвычайно сильная страна
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Блинкен напомнил Москве и Пекину, что США - чрезвычайно сильная страна

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Госсекретарь США выступил с речью в Университете Мэриленда.

Государственный секретарь Энтони Блинкен напомнил Москве и Пекину, что США являются чрезвычайно сильным государством. Такое заявление представитель внешнеполитического ведомства сделал в рамках своего выступления в Университете Мэриленда.

Китайское и российское правительства публично и в частном порядке приводят доводы, что США находятся в упадке, а потому лучше ориентироваться на их авторитарное видение мира, нежели на наше демократическое законодательство.

Энтони Блинкен, госсекретарь США

По словам чиновника, лучшим способом противостоять доводам КНР и РФ для Вашингтона - делать инвестиции в американскую инфраструктуру. По мнению Блинкена, эти инвестиции находятся в приоритете у дипломатов. Он напомнил, что Китай ежегодно тратить на эту статью расходов в три раза больше средств, чем США.  Блинкен заметил, что невозможно участвовать в международной торговле без вложений во внутреннюю экономику. 

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Фото: YouTube/U.S. Department of State

Теги: госдеп, госдепартамент, мэриленд, университет мэриленда, энтони блинкен
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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