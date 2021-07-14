Энтони Блинкен назвал страны, в которых США фиксируют угрозы в сфере кибербезопасности.

Госдеп США рассказал об "ужасах технологического авторитаризма" в России и Китае. Такое заявление на брифинге сделал государственный секретарь Энтони Блинкен. Чиновник уточнил, что в вышеуказанных странах в IT-сферах специалисты поступают "неправильно" и "опасно", а Вашингтону будет недостаточно просто говорить об этом. Он призвал коллег предложить свой взгляд на то, как можно использовать технологии для службы обществу, защиты национальных интересов государства, а также поддержания демократических ценностей.

По мнению Блинкена, в США следует создавать позитивную повестку дня. В Госдепе уточнили, что остаются привержены работе открытого и безопасного интернета. Однако этому препятствуют созданные отдельными странами ограничительные информационные системы.

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Фото и видео: U.S. Department of State

