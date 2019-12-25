Блинкен: США призывают все страны не приобретать оружие у России

В Госдепе США призвали Индию отказаться от С-400.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что США призывают все страны не приобретать оружие у России. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления в Вашингтоне на совместной пресс-конференции в формате "2+2" с индийскими коллегами и главой оборонного ведомства Ллойдом Остиным. Руководитель внешнеполитической службы США при этом заметил, что постановление о возможных санкциях по Нью-Дели из-за закупки страной российских ЗРК-систем С-400 еще не принято администрацией.

Мы продолжаем призывать все страны избегать новых крупных сделок по приобретению российских систем вооружения, особенно в свете того, что Россия делает в отношении Украины. Мы пока не приняли решение относительно потенциальных санкций или исключений. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Энтони Блинкен признал перед прессой, что между Индией и Россией существует длительная история взаимоотношений, в том числе и в вопросе поставок вооружения и военной техники. Госсекретарь США добавил, что Вашингтон длительное время не имел возможности быть партнером для Индии в данной сфере, но сейчас страна способна на такое сотрудничество. В частности, Вашингтон хочет быть приоритетным партнером в области безопасности.

Блинкен заявил, что конфликт на Украине угрожает продовольственной безопасности в мире.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State