Блинкен: США поддержат заявку Финляндии и Швеции на вступление в НАТО

В Госдепе США считают, что решение может быть принято летом на саммите НАТО.

Энтони Блинкен сообщил, что США поддержат заявку Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, если такая будет подготовлена двумя европейскими странами. Соответствующее заявление на заседании профильного комитета по иностранным делам в Палате представителей сделал американский государственный секретарь. Законодатели попросили чиновника прокомментировать вариант с вступлением Стокгольма и Хельсинки в Североатлантический военный союз.

Мы, конечно, ждем выработки решения на этот счет от них. Если они примут такое решение, то мы всячески поддержим его. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Энтони Блинкен сигнализировал коллегам, что развития событий в этой сфере можно ждать в конце июня. В этот период запланировано проведение новой встречи блока на высшем уровнею Совещание по НАТО состоится с 29 по 30 июня на территории Испании.

США следят "как ястреб" за развитием событий в Молдавии и Приднестровье.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State