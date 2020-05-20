Блинкен: США не обсуждают отмену санкций против России

В Госдепе США рассказали об условии, которого нужно достичь перед началом обсуждения по отмене ограничений.

Энтони Блинкен заявил, что США не обсуждают на текущем этапе взаимоотношений отмену санкций против России. Соответствующее заявление глава американской дипломатии сделал в рамках своего выступления на заседании комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса. Чиновник подчеркнул, что для любых подвижек в данной сфере требуется как минимум прекращение огня на территории Украины.

Мы, разумеется, не ведем речь об отмене санкций….Как минимум. Любое движение по каким-либо санкциям потребовало бы чего-то подобного (режима тишины). Энтони Блинкен, госсекретарь США

Лидер внешнеполитического ведомства США заметил, что Вашингтон в процессе изучения возможности отмены антироссийских ограничительных мер будет также учитывать позицию украинской стороны. Блинкен добавил, что в США поддержат то, что захочет сделать демократически избранное государственное управление в Киеве.

Блинкен: США поддержат заявку Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

