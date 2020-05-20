Блинкен: США не обсуждают отмену санкций против России

Энтони Блинкен заявил, что США не обсуждают на текущем этапе взаимоотношений отмену санкций против России. Соответствующее заявление глава американской дипломатии сделал в рамках своего выступления на заседании комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса. Чиновник подчеркнул, что для любых подвижек в данной сфере требуется как минимум прекращение огня на территории Украины.
Мы, разумеется, не ведем речь об отмене санкций….Как минимум. Любое движение по каким-либо санкциям потребовало бы чего-то подобного (режима тишины).
Энтони Блинкен, госсекретарь США
Лидер внешнеполитического ведомства США заметил, что Вашингтон в процессе изучения возможности отмены антироссийских ограничительных мер будет также учитывать позицию украинской стороны. Блинкен добавил, что в США поддержат то, что захочет сделать демократически избранное государственное управление в Киеве.
Блинкен: США поддержат заявку Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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