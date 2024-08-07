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Блинкен: США и союзники подали Израилю и Ирану сигнал о недопустимости эскалации

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Энтони Блинкен указал на политику США в регионе конфликта.

Вашингтон вместе с союзниками напрямую послали Израилю и Ирану сигналы о том, что ни одной и з стран не следует идти на дальнейшую эскалацию напряженности на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление сделал американский государственный секретарь Энтони Блинкен, выступая на совместной пресс-конференции с австралийскими коллегами и шефом Пентагона Ллойдом Остиным. Мероприятие состоялось в городе Аннаполисе штата Мэриленд. Иностранный чиновник выступил перед СМИ по результатам двусторонних переговоров формата "два плюс два".

Мы продолжаем интенсивно работать над снижением напряженности на Ближнем Востоке и предотвращением разрастания конфликта. Последние несколько дней мы поддерживаем постоянные контакты с партнерами в регионе и за его пределами.

Энтони Блинкен, госсекретарь США

Иностранный чиновник добавил, что власти США и их международные партнеры поддерживают интенсивные дипломатические контакты. Энтони Блинкен подчеркнул, что готовность США обеспечивать безопасность Израиля "остается незыблемой".

В Госдепе заявили, что США считают дело Ассанжа завершенным.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: госдеп, израиль, иран, энтони блинкен
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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