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Блинкен: США и Британия выступают за немедленное продление зерновой сделки

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В Госдепе США оценили усилия Турции и ООН по черноморской инициативе.

Вашингтон и Лондон считают, что срок действия зерновой сделки следует незамедлительно продлить. Такое мнение в рамках совместной пресс-конференции с британским министром по иностранным делам Джеймсом Клеверли высказал американский государственный секретарь Энтони Блинкен в Вашингтоне. Чиновник полагает, что имеет место сокращение поступлений сельскохозяйственной продукции на глобальные рынки и населению Африки, Ближнего Востока и других мировых регионах.

Мы также говорили о срочной необходимости продления и расширения черноморской зерновой инициативы...в последние дни Россия вновь стала препятствовать заходу судов в украинские порты для погрузки зерна.

Энтони Блинкен, госсекретарь США

Энтони Блинкен добавил, что власти США признательны генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и турецким партнерам за их неустанные усилия по выходу из тупиковой ситуации с черноморской инициативой.

Блинкен заявил, что Баку и Ереван добились ощутимого прогресса в достижении прочного мира.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour

Теги: госдеп, зерновая сделка, энтони блинкен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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