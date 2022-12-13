Блинкен заявил, что Баку и Ереван добились ощутимого прогресса в достижении прочного мира

В Госдепе США подвели итоги контактов между Арменией и Азербайджаном в городе Арлингтон.

Азербайджан и Армения добились ощутимого прогресса в достижении устойчивого мирного соглашения на переговорах в США, которые состоялись на заседании в городе Арлингтон штата Вирджиния. Соответствующее заявление в рамках выступления на пресс-конференции сделал американский государственный секретарь Энтони Блинкен. Чиновник выступил перед СМИ на аключительном заседании в рамках двустороннего общения. Эксперт пояснил, что делегатам за последние дни удалось поднять ряд сложных вопросов и добраться до "ощутимого прогресса".

Я думаю, что темпы переговоров и фундамент, который заложили наши коллеги, показывают, что действительно находится в пределах досягаемости. Финальный отрезок любого марафона всегда самый сложный. Мы это знаем. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Энтони Блинкен пояснил, что власти США продолжат помогать друзьям пересечь финишную черту в вопросе мирного урегулирования регионального конфликта. В Госдепе полагают, что "близки к этому". Руководитель внешнеполитического ведомства заметил, что в Баку и Ереване признают, что только через путь диалога лежит прочный и долговременный мир.

Блинкен: США советуют своим гражданам пересмотреть планы по посещению России.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State