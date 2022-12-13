Блинкен: США советуют своим гражданам пересмотреть планы по посещению России

В Госдепе США оценили безопасность визита в РФ и Белоруссию.

Американское внешнеполитическое ведомство рекомендует всем своим гражданам, включая журналистов, пересмотреть планы посещения России из-за угрозы "неправомерного задержания". Соответствующее заявление в рамках выступления на онлайн-интервью для издания The Washington Post сделал местный государственный секретарь Энтони Блинкен. Дипломат при этом подчеркнул что понимает, что сотрудники СМИ чувствуют необходимость работы в РФ, так как речь идет о "неоценимом труде". Таким образом гость шоу ответил на вопрос ведущего о том, следует ли Госдепу попросить СМИ избегать посещения России и Белоруссии.

Как правительство мы, естественно, рекомендуем каждому обладателю паспорта США серьезно пересмотреть свои планы поехать в ряд стран, в которых реализуется подобная практика. То же самое мы рекомендуем журналистам. Энтони Блинкен, госсекретарь США

В Госдепе заявили, что Блинкен не планирует контактов с Лавровым.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State