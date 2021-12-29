Блинкен: Россия хочет восстановить Советский Союз

Это одна из целей президента РФ Владимира Путина, считает госсекретарь США.

Россия намерена восстановить Советский Союз. Такое мнение в эфире телевизионного канала CNN выразил глава Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

По его мнению, Россия хочет в геополитическом плане добиться восстановления порядка вещей, который существовал при СССР.

Я думаю, что это так, это одна из целей президента Путина. И это значит восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен считает, что такое "намерение" со стороны России "неприемлемо".

Ранее Блинкен заявил, что прогресс на переговорах с Россией по безопасности возможен с обеих сторон. По его мнению, Москве придется сделать шаг навстречу Вашингтону и Европе, если они сделают то же самое. Блинкен считает, что от переговоров не следует ожидать каких-либо прорывов.

Видео: Youtube / CNN