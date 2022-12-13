Блинкен: Европа выделила за время конфликта $13 млрд на военную помощь Украине

В Госдепе США оценили помощь союзников для ВСУ.

Европейские партнеры Вашингтона выделили за время украинского конфликта порядка 13 миллиардов долларов в качестве военной помощи Вооруженным силам Украины. Соответствующее заявление в рамках совместной пресс-конференции с европейским главой дипломатии Жозепом Боррелем сделал американский государственный секретарь Энтони Блинкен.

Чтобы убедиться, что Украина может защищать себя <...>. Европейские партнеры выделили $13 млрд на военную помощь <...>, десятки миллиардов гуманитарной и экономической помощи <...>, помогали украинским беженцам. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Ранее глава МИД ЕС Жозеи Боррель публично заявлял о том, что все государства - члены Евросоюза оказали Украине различную помощь на сумму, превышающую 60 млрд евро. Конкретно военная поддержка региона ВСУ составила около 12-13 миллиардов евро.

Блинкен назвал предложения о прекращении огня на Украине циничной ловушкой.

Фото и видео: European Commission