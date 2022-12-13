Блинкен назвал предложения о прекращении огня на Украине циничной ловушкой

В Госдепе США отвергли возможное перемирие между Россией и Украиной.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил о том, что предложения о немедленном прекращении огня на Украине могут оказаться "циничной ловушкой", которая лишь заморозит региональный конфликт. Об этом дипломат сообщил в видеообращении, записанном для виртуальной встречи с иностранными партнерами по вопросу достижения "справедливого и прочного мира на Украине". Он добавил, что Вашингтон не скрывает негативного отношения к китайскому мирному плану, в котором говорится в том числе и о перемирии между Москвой и Киевом. Руководитель внешнеполитического ведомства уточнил, что на первый взгляд привлекательным кажется идея о том, чтобы "пушки замолчали". Однако речь идет о том, от чего следует беречься.

Все должны осознавать и беречься того, что выглядит как благонамеренные усилия.. но на деле может позволить России закрепить свои достижения, попросту выиграть время, чтобы передохнуть, пополнить запасы и атаковать заново. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Госдеп отверг обвинения в адрес США в финансировании протестов в Израиле.

Фото и видео: YouTube / Daily Mail