Стали известны подробности о благоустройстве сквера Леонарда Эйлера на Васильевском острове

Сквер назван в честь знаменитого математика и академика Петербургской академии наук.

Работы по благоустройству сквера имени Леонарда Эйлера, расположенного на 10-й линии Васильевского острова, планируют завершить в текущем году. Такую информацию предоставил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин во время инспекции Василеостровского района совместно с заместителем главы Артемом Гырлой.

Сквер назван в честь знаменитого математика и академика Петербургской академии наук Леонарда Эйлера, чьи труды, созданные преимущественно в Петербурге, затрагивали различные научные дисциплины — от математики и физики до теории музыки и судостроения. Территория между домами № 31-33 и 37 была названа именем учёного в 2021 году.

Проект предполагает обновление парка, установку современной инфраструктуры и оборудования для комфортного досуга жителей, озеленение новыми деревьями и кустарниками, а также внедрение современных осветительных решений.

Ранее мы сообщили о том, что в Московском районе благоустроят четыре пространства.

Фото: Telegram / Разумишкин