У озера Озерко в Лодейном Поле благоустроили территорию для отдыха

У водоёма появились пешеходная дорожка и площадки со скамейками.

Новое место для отдыха на природе появилось у жителей Лодейного Поля: благоустройство завершилось у озера Озерцо. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

Работы провели в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Теперь для отдыхающих доступны пешеходная дорожка, а также площадка с лавочками. Кроме того, для прогулок в тёмное время суток установлено уличное освещение, а любители покататься на велосипеде могут воспользоваться велопраковками у озера. Пространство огорожено шлагбаумами для препятствования проезда автомобилей.

Напомним, что за 2023 год в планах у правительства Ленобласти стоит благоустройство более 100 общественных пространств.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть перевыполнила нацпроектный план по восстановлению лесов.

Фото: Правительство Ленинградской области