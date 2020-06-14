Благоустроенную год назад зону отдыха в Сертолово размыло дождем

"Философия красок" провалилась спустя год после сдачи в эксплуатацию.

В зоне отдыха "Философия красок", благоустроенной год назад в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды", на участке пешеходной дорожки образовались провалы, в которые обрушилась уложенная поверх плитка. Полости в земле открылись 3 августа, после прошедших накануне дождей.

Для дренажа почв и заполнения всех возникших пустот рабочим пришлось вскрыть покрытие пешеходной зоны, и площадь провала существенно возросла. Представители местной администрации объяснили происшедшее повышенным количеством выпавших осадков и низинным месторасположением пешеходной зоны. Почему последний фактор не был учтен при проведении работ по благоустройству, они объяснить не смогли.

2 июля 2021 года прокуратура Ленобласти возбудила уголовное дело по факту хищения 3 921 818 рублей при создании пешеходной зоны "Философия красок".

Фото: ВКонтакте/Сертолово on-line