В Сертолово обустроили 2 новых общественных пространства

Новые парковые зоны подходят для отдыха детей и взрослых.

В Сертолово подошли к концу работы по благоустройству в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". У горожан появились две новые точки притяжения. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Так, в городском парке появились рекреативная зона и пешеходные дорожки "Философия красок" с изображениями репродукций известных картин. Для детей созданы площадка и зона "На неведомых дорожках" с деревянными скульптурами персонажей русских сказок, в том числе – бабы Яги.

Место проведения работ в пятницу, 24 июля, проинспектировали зампред областного правительства Михаил Москвин и председатель областного комитета по ЖКХ Александр Тимков.

Ранее мы рассказали о том, что в Гатчине проходит капремонт теплосетей.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области