В Гатчине проходит капремонт теплосетей

В Гатчине проходит проверка выполненных накануне работ по замене инженерных сетей. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.
Контроль осуществляется сотрудниками Фонда капитального ремонта. На данный момент, мероприятия в домах по улице Лейтенанта Шмидта, Красноармейскому проспекту и проспекту 25 Октября признаны качественными.
В скором времени будет выполнена проверка работ по гарантийному ремонту фасада здания по адресу: Красноармейский проспект, 32.
Отметим, что во всем регионе капремонт по программе Фонда проводится в 106 домах для 10 тысяч человек.
Ранее мы рассказали о том, что власти Ленобласти выделили 20 миллионов на проведение неотложного капитального ремонта.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все