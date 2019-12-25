В Гатчине проходит капремонт теплосетей

Комиссия уже одобрила выполненные работы в трех домах.

В Гатчине проходит проверка выполненных накануне работ по замене инженерных сетей. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

Контроль осуществляется сотрудниками Фонда капитального ремонта. На данный момент, мероприятия в домах по улице Лейтенанта Шмидта, Красноармейскому проспекту и проспекту 25 Октября признаны качественными.

В скором времени будет выполнена проверка работ по гарантийному ремонту фасада здания по адресу: Красноармейский проспект, 32.

Отметим, что во всем регионе капремонт по программе Фонда проводится в 106 домах для 10 тысяч человек.

Ранее мы рассказали о том, что власти Ленобласти выделили 20 миллионов на проведение неотложного капитального ремонта.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области