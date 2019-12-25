Власти Ленобласти выделили 20 миллионов на проведение неотложного капитального ремонта

В общей сложности комитет по ЖКХ рассмотрел 87 заявок от жителей.

В понедельник, 13 июля, на совещании правительства в 47-ом регионе было объявлено, что на неотложный капремонт крыш, фундаментов и инженерных систем выделено 20 миллионов рублей из местной казны. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Документация также будет разработана за счет средств регионального бюджета. В среднем затраты на одноквартирный дом составят от 150 до 200 тысяч рублей.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что местные жители регулярно направляют властям просьбы о проведении ремонтных мероприятий. Благодаря финансированию, такая возможность наконец появилась – теперь все зависит от скорости принятия решений муниципальными властями.

Отметим, что с начала текущего года в ЖКХ Ленобласти поступило 87 заявок на проведение ремонта, из которых 13 подразумевали капитальные работы. Кроме того, на 18 объектах ремонт пройдет при признании их аварийными, 53 перенесены на более ранние сроки, и только 3 – на более поздние.

Ранее мы рассказали о том, что в магазинах Ленобласти обеспечат защиту от террористов.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области