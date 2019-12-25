В магазинах Ленобласти обеспечат защиту от террористов

Список магазинов и ТЦ будет расширен.

Торговые точки в 47-ом регионе будут оборудованы согласно требованиям антитеррористической безопасности. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Инициативу обсудили в рамках видеосовещания руководителей муниципальных районов с губернатором. Так, на данный момент в список торговых объектов в Ленинградской области входит 1250 магазинов в ТЦ. Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай отметила, что перечень необходимо как можно скорее расширить: это повысит актуальность информации и обеспечит безопасность жителей.

Работу по актуализации списка завершиться уже на этой неделе. Полностью работу в этом направлении должны завершить до 1 декабря.

Ранее мы рассказали о том, что из-за ограничений на вход у "Меги Дыбенко" выстроилась очередь.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области