При реализации нацпроекта "Комфортная среда" в Ленобласти похищено четыре миллиона рублей

Прокуратура разыскивает деньги, похищенные при создании пешеходной зоны в Сертолово.

2 июля 2021 года прокуратура Ленобласти сообщила о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий: проведенные проверки выявили нарушения при реализации нацпроекта "Комфортная среда" в городе Сертолово. Согласно информации ведомства, при создании пешеходной зоны "Философия красок", оцененной по госконтракту в 10 350 000 рублей, было украдено порядка 3 921 818 рублей.

МУ "Оказание услуг "Развитие", подведомственное администрации Сертолово, заключило контракт на строительство и обустройство зоны с петербургским ООО "Версалия". Зона "Философия красок" появилась на участке лесопарка, ограниченном улицей Школьной и улицей Заречной. Вдоль Сертоловского ручья была обустроена променадная зона с ответвлениями.

В пресс-релизе прокуратуры сказано, что хищение бюджетных средств произошло "при попустительстве должностных лиц органов местного самоуправления", но имена фигурантов пока не называются. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль городской прокуратуры.

Ранее владелец сети стоматологических клиник в Петербурге был осужден за крупные хищения у страховых компаний.

Фото: официальный сайт администрации Сертолово