В 2023 году около "Фрунзенской" появится новое общественное пространство

В ближайшее время здесь планируют благоустроить небольшую аллею с транзитной пешеходной зоной.

В 2023 году около станции метро "Фрунзенская" откроется новое общественное пространство. В порядок приведут набережную Обводного канала у дома №65. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

На этой территории большая проходимость. В зоне зеленых насаждений люди вытоптали пешеходную тропу, которая в период дождей становится очень грязной. В ближайшее время здесь планируют благоустроить небольшую аллею с транзитной пешеходной зоной.

Вдоль дрожки, вымощенной плиткой, посадят девичий виноград и многолетние цветы. Также здесь установят лавки и урны. Администрация района пообещала сделать газон.

Ранее на Piter.tv: сегодня в Петербурге зажгут факелы Ростральных колонн в честь воссоединения Крыма с Россией.

Фото: Петербургский Дневник / Администрация Адмиралтейского района