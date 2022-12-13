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В 2023 году около "Фрунзенской" появится новое общественное пространство
Сегодня, 12:06
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В 2023 году около "Фрунзенской" появится новое общественное пространство

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В ближайшее время здесь планируют благоустроить небольшую аллею с транзитной пешеходной зоной.

В 2023 году около станции метро "Фрунзенская" откроется новое общественное пространство. В порядок приведут набережную Обводного канала у дома №65. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

На этой территории большая проходимость. В зоне зеленых насаждений люди вытоптали пешеходную тропу, которая в период дождей становится очень грязной. В ближайшее время здесь планируют благоустроить небольшую аллею с транзитной пешеходной зоной.

Вдоль дрожки, вымощенной плиткой, посадят  девичий виноград и многолетние цветы. Также здесь установят лавки и урны. Администрация района пообещала сделать газон. 

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Фото: Петербургский Дневник / Администрация Адмиралтейского района

Теги: благоустройство, зона отдыха, метро фрунзенская, набережная обводного канала, общественное пространсво
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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