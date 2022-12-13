Сегодня в Петербурге зажгут факелы Ростральных колонн в честь воссоединения Крыма с Россией

Завершится праздник масштабным флешмобом. Молодые активисты растянут российский флаг в 1,5 тыс. квадратных метров.

Сегодня, 18 марта, в Петербурге зажгут факелы Ростральных колонн в честь воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, ровно 9 лет назад Крым вошел после референдума в состав РФ. С 12:00 до 17:00 и с 10:00 до 00:00 жители увидят огни на Ростральных колоннах.

В 15:00 на Стрелке Васильевского острова стартует молодежная патриотическая акция. Перед жителями Северной столицы выступят молодые солисты и коллективы Северной столицы. Кроме того, пройдет флаг-шоу. Завершится праздник масштабным флешмобом. Молодые активисты растянут российский флаг в 1,5 тыс. квадратных метров.

Добавим, что в субботу в городе пройдет автопробег, участники которого начнут движение от Исаакиевской площади до Площади Победы.

Ранее на Piter.tv: Аксенов рассказал о значении воссоединения Крыма с Россией.

Фото: пресс-служба Смольного